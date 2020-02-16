شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يهدد مساكن «السنتر الليبي» في الغردقة بالانهيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر سكان منطقة «السنتر الليبي» بوسط مدينة الغردقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما يهدد نحو 10 آلاف أسرة تقيم بالعمارات السكنية في المنطقة بالتصدع والانهيار في أي لحظة، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمنطقة بعد الانتهاء من مد الخطوط منذ 10 سنوات دون تشغيل، بسبب رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي استلام المشروع من الهيئة القومية لمياه الشرب لوجود عيوب فنية وهندسية في التنفيذ.

وقال عدد من أهالي المنطقة إن «خلافات بين مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهة المنفذة للمشروعات، وبين مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الجهة المشغلة للخطوط، حول صلاحية الخطوط وتهالك المحابس ووجود عيوب فنية وهندسية»، مطالبين بإصلاحها قبل ربطها بالوصلات المنزلية حتي لا يحدث تلوث واختلاط مع خطوط مياه الشرب.

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وأضاف الأهالي أن «تلك الخلافات أدت إلى لجوء المواطنين إلى إقامة بيارات صرف مخالفة للبيئة أسفل منازلهم وفي الشوارع وشفط مياه الصرف بسيارات الكسح أو اللجوء للصرف في الخزان الجوفي من خلال إقامة «ينسون» للصرف في أعماق الخزان الجوفي، إضافة إلى الحصول على مياه الشرب من خلال نقلها بالسيارات وتخزينها بخزانات أرضية أو علوية»، مشيرين إلى أن «مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حددوا أكثر من موعد للانتهاء من المشروعات بالمنطقة دون الالتزام بها».

من جهتهم، أكد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المشكلة ترجع إلى عيوب فنية في التنفيذ في منطقة السنتر الليبي، وأنهم شكلوا لجنة هندسية للوقوف على تلك العيوب»، وأن «اللجنة رفضت استلام الشبكة لانها غير مطابقة للمواصفات»، موضحين أن «دورهم هو التشغيل والصيانة فقط، ولا دخل لنا بمد خطوط الصرف وإنشاء محطات الرفع، وأن المحابس والخطوط تآكلت بسبب المياه الجوفية».

فيما أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه ألزم مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال الانشائية من محطات الرفع والتى ستاسهم في رفع كفاءة الصرف الصحى لأن المحافظة تهدف إلى القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف المدن.