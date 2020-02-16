شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأعلى للآثار يتفقد ترميم «مسلة التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بأيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة.

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وأوضح «وزيري» أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع اجزاء المسلة، وتركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل «بن بن» (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر ان المجلس الأعلى للآثار قام بترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينه الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسلة إلى المتحف المصري الكبير