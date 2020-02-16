شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات.. الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور، اعتبارًا من الثانية عشرة مساء غدٍ الإثنين، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، لمدة ٤ ساعات، لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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