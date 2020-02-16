شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 227 ألف جرعة لتطعيم المستهدفين ضد شلل الأطفال بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي انطلقت الأحد، والتي تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائي التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 طفلاً.

كما أشار «عبدالجواد» إلى تواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفى الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفى الحملة بالادارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفاً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم التطعيم في مواقع ثابتة «وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة»وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية.