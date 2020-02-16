شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «تنمية مهارات الأخصائيين» بالمدينه الشبابية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت الإدارة العامة للتنظيم والادارة في وزارة الشباب والرياضه فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج «تنمية مهارات أخصائي الشؤون المالية والإدارية» بالمدينة الشبابية بالاسكندرية اليوم الاحد وتستمر حتى 20 فبراير الجاري. ويشارك في البرنامج 200 متدرب من مديري مراكز الشباب والمشرفين الماليين بمحافظات الشرقية والغربية والدقهلية بهدف تنمية وصقل مهارات مديرى مراكزالشباب ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية، وتحسين مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد البشرية. Advertisements ويهدف البرنامج إلى تنميه مهارات المتدربين في مجال الشؤون المالية والقانونيه والنواحي الإدارية وصقل مهاراتهم في كيفية إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختاميه للهيئات الشبابيه وإعداد دراسة الجدوى للخطط والمشروعات والالمام بالنواحى القانونيه واللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم الهيئات الشبابية. وأدار فعاليات اليوم الاول من البرنامج السعيد إبراهيم، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشباب والرياضة سابقا، والدكتور وائل أحمد غريب استاذ مساعد بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية والدكتور عبدالله محمد محي، أستاذ مساعد بقسم الإداره كلية التربيه الرياضية. وجرى تنفيذ فعاليات المرحلة الاولى من البرنامج بالمدينة الشبابية ببور سعيد بمشاركة محافظات الاسماعيليه وبورسعيد والبحرالأحمر والمرحلة الثانية بالمدينة الشبابية بالاسكندريه بمشاركة محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة.

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