شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي تكرار الحوادث.. محافظ المنيا يشكل لجنة لمعاينة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة لمعاينة عدد من الطرق بدائرة المحافظة والتي شهدت حوادث متكررة، للوقوف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى كثرة الحوادث، وعرض الحلول المقترحة لتفادى تكرارها.

ضمت اللجنة في عضويتها كلا من الإدارة العامة للمرور، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، ومديري الطرق والنقل والمرور وهيئة الطرق والكباري، ويحق للجنة أن تضم في عضويتها من تراه للاستعانة به في أداء مهمتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأحد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب البطراوى، مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، وفى مقدمتها «مياه الشرب، الصحة، التعليم، التموين، مواقف السيارات، رصف الطرق، رفع الإشغالات، النظافة، الإنارة».

ووجه المحافظ بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة والاهتمام بها في جميع المراكز والقرى، لتحقيق نوع من الرضا العام لدى المواطن المنياوي، كما وجه بالتنسيق المستمر لجميع أجهزة المحافظة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ تسخير جميع إمكانيات المحافظة لإنجاح فعاليات تلك المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، موجهًا بإنهاء الأعمال في المشروعات المتعثرة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن، مع تذليل أي عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة التعامل الحاسم مع البناء العشوائي والإزالة الفورية لجميع حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما وجه بإعطاء الأولوية لملف التصالح في مخالفات البناء والإسراع في عمل اللجان المشكلة لإجراء المعاينات.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل معهم، مؤكدا أننا جميعا مسؤولون عن حل تلك المشاكل، وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز في حقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة التواجد المستمر للمسؤولين بالشارع المنياوى ومتابعة سير العمل ومدى الانضباط داخل المنشآت الخدمية.