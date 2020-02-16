شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تعلن حصيلة حملاتها التفتيشية والرقابية خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه في إطار بتكثيف المرور لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وحرصًا على صحة وسلامة المترددين على تلك المنشآت، قامت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على صعيد المحافظة خلال شهر يناير.

وأسفرت الحملة عن المرور على 99 منشأة طبية خاصة، وكذلك تم فحص 10 شكاوى للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، كما تمت معاينة 26 منشأة للترخيص وتنفيذ غلق لـ6 منشآت، وتمت إعادة فتح 22 منشأة ومتابعة 18 منشأة سبق غلقها أو تم إعطاؤها مهلة لتعديل الاشتراطات، وجار استصدار قرار غلق لـ18 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الحصول على ترخيص للمنشأة أو العاملين بها وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.