شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: القطاع الصناعي والمشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إنشاء المنطقة الاستثمارية في بنها يأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعي، مضيفا أن هذه ليست المنطقة الأولى ولن تكون الأخيرة، وتم الانتهاء من إنشائها بنسبة 95%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، أن القطاع الصناعي والمشروعات القومية الكبرى وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.

وأضاف أن اختيار بنها لإنشاء منطقة استثمارية لكونها قريبة من أماكن العمالة المدربة والجامعات التكنولوجية في المحافظات المجاورة لها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص جزء منها للصناعات الزراعية لقربها من الحقول والأراضي الزراعية.