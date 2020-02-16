شكرا لقرائتكم خبر عن براءة سائح ألماني و3 مصريين من «محاولة تهريب 26 قطعة أثرية» إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر ببراءة سائح ألماني و3 مصريين هاربين من محاولة تهريب 26 قطعة آثار مختلفة من مطار الغردقة إلى تركيا، لثبوت عدم أثرية المضبوطات، وقيام المتهم بشرائها من بازارات سياحية.

صدر الحكم، الأحد، برئاسة المستشار محمود زاهر الحسيني، وعضوية المستشارين طلعت جودت وخالد فاروق عرفة، وأمانة سر عبدالله محمد أحمد وعبدالناصر حافظ.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار الغردقة محاولة راكب ألماني الجنسية لتهريب 26 قطعة يشتبه في أثريتها داخل أمتعته، قبل إنهاء إجراءات سفره إلى دولة تركيا.