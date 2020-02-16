شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: مصر استقبلت 12 مليار دولار تدفقات بالنقد الأجنبي منذ بداية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن أن مصر استقبلت منذ بداية العام الجاري تدفقات نقدية إجمالية بلغت أكثر من 12 مليار دولار.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه التدفقات شملت تحويلات المصريين في الخارج وحصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والصادرات والسياحة.

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وأشار إلى أن هذه التدفقات تعكس الاهتمام الكبير من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالسوق المصرية التي تعد الأكثر جذبا لهم، رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وأكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها ولولاها ما ظهر هذا الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2020/2019 بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.