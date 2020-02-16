شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 200 موظف بالبحيرة لـ«المبادرة القومية للمسؤول الحكومي المحترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة المشكلة لاختيار المتدربين المرشحين للبرنامج التدريبى للمسؤول الحكومي المحترف، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اجتماعًا لاختيار عدد 200 متدرب ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والمقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب.

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وضمت لجنة الاختيار الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور عادل السعيد البنا، رئيس قسم علم النفس كلية التربية بجامعة دمنهور، ومؤمن العشماوى، مدير المبادرة بوزارة الاتصالات، وتيمور سودان، نائب مدير قطاع التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال المحافظ بأهمية البرنامج لرفع كفاءة وتطوير المهارات القيادية والشخصية لموظفي الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية، وإعداد مسؤول حكومي على قدر كبير من الكفاءة، مشيراً إلى أهمية تنمية الكوادر البشرية للدولة في الفترة الحالية، لإحداث التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بأن المرحلة الثانية من البرنامج سيتم اختيار 200 متدرب آخر ليصبح إجمالى عدد المتدربين الذين سيتم اختيارهم للبرنامج 400 موظف من العاملين بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والإدارات التابعة بهدف رفع كفاءة المسؤولين من مقدمي الخدمات الجماهيرية بالتزامن مع التحول الرقمي للدولة، من أجل زيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، والتطوير المؤسسي للخدمات الحكومية وميكنتها لتوفير بيئة مناسبة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.