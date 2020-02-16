شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب» تنتقد غياب خريطة للاستثمار بالقارة.. و«اتحاد الصناعات»: «مصر للطيران» الأسوأ في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد اعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عدم وجود خريطة واضحة للاستثمار في أفريقيا، خاصة بالنسبة لصغرا المستثمرين، مطالبين بأن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية وألا تعمل كل جهة في جزيرة منعزلة.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الأحد، بحضور نائب وزيرة الصناعة والتجارة وممثلين عن اتحاد الصناعات، لمناقشة تحديات الاستثمار في أفريقيا، إن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الإفريقية وفق اعتبارات جغرافية، من خلال دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من المحددات، لكنها حاليا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة للقارة والتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ورعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.

ولفت رضوان إلى أن رؤية مصر تسعى لخلق فرص عمل للشباب الإفريقي والذي تصل نسبته 70% من تعداد سكان القارة الذي يبلغ تعداده 800 مليون نسمة، مطالبا بالعمل على تعظيم سبل تحقيق المكاسب والفوائد المشتركة والاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الإفريقية وعدم اقتصار التحركات على وزارة أو مؤسسة فقط بل توفير مظلة حماية حكومية للدولة المصرية تضم كافة المؤسسات المعنية بالتنمية ودعم التعاون المشترك مع إفريقيا.

وأكد ضرورة الاستعانة بمراكز بحثية متخصصة في دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول، مطالبا من وزارة الصناعة أن يكون لديها هذه المراكز أو التعاقد مع تلك المراكز الخاصة.

وأكد حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلاب، على ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى بافريقيا، مشيرا إلى أن مصر بها جميع الصناعات، وفى ذات الوقت يعد السوق الأفريقي بكرا، وقال :«للأسف دائما يصدر إلينا أان سوق أفريقيا به مخاطر اقتصادية ولا يوجد به طلب، وهو كلام خطأ، خاصة أن هناك بعض الدول الأخرى تحتل التصدير لأفريقيا، في الوقت الذي يصدر لنا دائما وجود المخاطر، ما يتطلب دعم الدولة«.

وقال النائب ماجد أبوالخير، وكيل اللجنة: «لدينا رئيس دولة حاليا يوفر الطروف المناخية اللازمة للاستثمار، وإرادة حقيقية لدعم الاستثمار، إلا أننا نعانى من النقص في الدراسات الخاصة بالاستثمارات في افريقيا»، مطالبا بالخروج من الاجتماع بتحديد طريق واحد موحد، لإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بافريقيا.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: «لم نعد نتعامل مع أفريقيا بمنطق المصلحة الضيقة، وانما أصبح هناك نهج مختلف، كما أن مصر لم تعد تستخدم لفظ صديق على الدول الافريقية، بل تستخدم كلمة الدول الافريقية الشقيقة ما يؤكد على عقيدة مصر حاليا».

وتابع :«للأسف نعانى من سياسة الجزر المنعزلة في التعامل مع أفريقيا، ومن جانبها تقوم لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان بتجميع الاطرف«.

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وتساءل عن مدى وجود خريطة واضحة للاستثمار في أفريقيا، وهل نستطيع التنسيق مع الدول التي سبقتنا لأفريقا مثل الصين ولبنان، لعمل شراكات معهم للتواجد في أفريقيا.

وانتقد النائب حاتم باشات مستوى المعارض التي تقام في أفريقيا من قبل الحكومة المصرية قائلا إنها «مؤسفة ومستوى العارضين لا يليق».

وتساءل عن الجهة التي يلجا إليها المستثمر الشاب الذي يريد العمل في أفريقيا ويضطر إلى السفر للدولة الافريقية نفسها ويتعرض للنصب عليه، واشار إلى أن المظلة الحكومية للرغبين في الاستثمار هناك مهمة جدا. وطالب بالتواصل مع السفارات الأفريقية بالقاهرة، وأن يكون لوزارة الخارجية المصرية دور في هذا الامر، وأضاف: «نحن نعانى من عدم وجود وزير دولة للشؤون الأفريقية وكل واحد في الحكومة يعمل في ناحية».

وقالت النائبة منى منير إنه لا توجد خريطة واضحة للاستثمار في أفريقيا خاصة صغار المستثمرين، ولا توجد دراسات للمناطق الاستثمارية والشركاء الذي يمكن التواصل معهم. وطالبت منير بالاستفادة من مخازن شركة النصر للتصدير الموجودة في أفريقيا والتي تذكر الافارقة بعهد جمال عبدالناصر.

وأوضح أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة بغرفة الصناعة، إن التجربة اللبنانية نجحت في أفريقيا لأنها جاءت بمبادرة من الجالية اللبنانية بغرب أفريقيا وهي كبيرة العدد ونجحت في السيطرة على بعض الأسواق هناك.

وقال إن «خطوط الطيران أمر مهم للتواصل مع أفريقيا وشركة مصر للطيران هي الأسوا والأغلى في أفريقيا، كما أن معاملة الحجر الصحى في المطارات المصرية للأفارقة غير لائقة».

وعلق طارق رضوان رئيس اللجنة، قائلا إن أعضاء البرلمان الأفريقى لا يستطيعون دخول مصر إلا بتاشيرة على جواز السفر الشخصى وليس الدبلوماسي.

وقرّر رضوان أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية لمطار القاهرة لمعاينة بوابة الأشقاء الأفارقة وكيف يدخلون منها وكيف تتم معاملتهم، كما قرر عقد اجتماع للجنة مع وزراء الطيران والصحة للوقوف على هذه الأوضاع.