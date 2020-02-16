شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للسفير الصينى:تعديل جداول الدراسة للطلاب الصينين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة مساء اليوم اتصالا هاتفيًا بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه خلاله شكر الصين حكومة وشعبا للقاهرة ، بسبب دعمها للصين خلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا.

كما أكد السفير الصيني أيضا خلال اتصاله بوزير التعليم العالى ،على تقديم كافة الخدمات والدعم للطلاب المصريين الدارسين بالصين حاليا، وأن السلطات الصينية تنسق بشكل كامل مع السفارة المصرية فى بكين بهذا الشأن، و أكد على تقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة التى يحتاجها الطلاب والباحثين المصريين المتواجدين بالصين.

وأكد وزير التعليم العالى، خلال محادثته الهاتفية مع السفير الصيني ، على اعتزاز مصر حكومة وشعبا بعلاقات الصداقة المصرية الصينية، وأثرها الإيجابى على دعم التعاون فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وأن مصر مستمرة فى تقديم الدعم الكامل للصين حتى تتجاوز الظروف الحالية.

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وشدد عبد الغفار ، على حرص وزارة التعليم العالى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب الصينيين الدارسين حاليا بالجامعات المصريين أسوة بزملائهم المصريين.

كما طمأن وزير التعليم العالى ، السفير الصيني بشأن الطلاب الصينيين الدارسين فى الجامعات المصرية والموجودين فى الصين حاليا عند عودتهم إلى مصر لاستئناف الدراسة بها بعد استقرار الأوضاع فى الصين، وأنه سيتم تعديل الجداول الدراسية لهم ، بما يراعى الظروف الاستثنائية التى يمرون بها حاليا، وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات المطلوبة لهؤلاء الطلاب أسوة بزملائهم المصريين.