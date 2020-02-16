شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تْسير خط منتظم بين " شرم الشيخ" و"لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى مساء اليوم الأحد عن تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، وتأتى تلك الخطوة فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار و وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وصرح الطيار أحمد عادل،رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران، قررت تسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم 29 فبراير الحالى الى مطار لندن جاتويك ، على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب في ضوء تدفق حركه السياحة البريطانية التي تشهد زيادة حاليا عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية الي مطار شرم الشيخ .

وأضاف عادل، أن هذا القرار يأتى تزامنا مع تشغيل خط داخلي مباشر يربط بين شرم الشيخ والأقصر اعتبارا من 20 فبراير الحالي وهو ما يساهم في ربط المدن السياحية المصرية مع المدن الأوروبية .