شكرا لقرائتكم خبر عن السنة النبوية ومكانتها فى التشريع.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "السنة النبوية المشرفة.. ومكانتها في التشريع"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، التقى بأوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين أمس السبت بديوان عام الوزارة، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.