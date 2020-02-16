بحضور 400 فنان.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، من فوق صفحة نهر النيل العظيم بأسوان، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.

وحضر الافتتاح الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة أسوان، حيث خرجت 22 فرقة للفولكلور والفنون الشعبية من 14 دولة من بينها 9 فرق مصرية في موكب وكرنفال فني وشعبي ضخم ضم أكثر من 400 فنان منهم 160 أجنبي و240 مصريًا ليقدموا عروضًا فنية على المراكب النيلية، رافعين أعلام دولهم، كما تشارك الفرق في كرنفال شعبي بالسوق السياحي مساء اليوم، قبل مراسم حفل الافتتاح على مسرح فوزي فوزي.

وقالت عبدالدايم إن المهرجان يرسخ مكانة مصر في قلب العالم، ويؤكد أهمية الفنون كقوه ناعمة في التواصل بين الشعوب، حيث تتفاعل الثقافات بما تحمله من إرث عظيم على أرض أسوان درة النيل، مشيرة إلى أن الدورة الثامنة من المهرجان ترسم مشهدًا يؤكد ريادة أقدم الحضارات الإنسانية.

يشار أن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، يحتضنها عدد من المواقع الثقافية المختلفة بمدينة أسوان، كما تشمل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في قدس الأقداس في معبد أبو سمبل.​