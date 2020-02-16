مستشار الحكومة: "منظومة الشكاوى" تستقبل الشكوى المليون منذ يونيو 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، سجلت التعامل مع الشكوى رقم مليون، اليوم الأحد، منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، في يونيو 2018.

واستعرض مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس الماضي، تقريرًا حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في استجابة لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم.

وأشار مدبولي، إلى الطفرة التي حققتها الحكومة منذ توليه المسئولية في التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة، خاصة المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوى، وتوجهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.

وقال مدبولي، إنه تم تفعيل المنظومة بشكل أكبر عقب تولي الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبولًا في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير، للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزامًا من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين.

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وأضاف رئيس الوزراء، أن المنظومة أصبحت أحد السبل التي تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، ما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأي موقع من مواقع العمل في جميع الوزارات والجهات بالدولة.

كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقًا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، ثم محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقًا لجهة الاختصاص؛ جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.

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