زواج على طريقة المصريين القدماء.. تفاصيل أول حفل زفاف في القرية الفرعونية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا الجميعي:

شهدت القرية الفرعونية بالجيزة، اليوم الأحد، تنظيم أول حفل زفاف على الطريقة الفرعونية في مصر، ليسلّط الضوء على مراسم الزواج في مصر القديمة، بهدف تعريف المصريين بطريقة الزواج عند أجدادهم القدماء.

بدأ الحفل في الخامسة مساء، للعروسين "راندا الشيخ" و"كريم شعبان"، وتكون من موكب فرعوني وضم طقوس الزفاف الفرعونية، أمام أحد معابد القرية، تجسيدًا لصورة حقيقية من مراسم الزواج عند الفراعنة.

ويقول إبراهيم محمود، أحد المرشدين السياحيين بالقرية، إن المصري القديم كان يبجل الزواج، حتى أنه وضح على البرديات تعليمات الزواج، التي من بينها أن أفراد الشعب يتزوجون مرة واحدة فقط، على عكس الملك الذي يتزوج كثيرًا من السيدات، حيث يعتبر في مصاف الآلهة.

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ويذكر المرشد السياحي أن طقوس الزواج ظهرت في مقبرة "مري روكا" بسقارة، والذي كان وزيرًا فرعونيًا، مضيفًا أن نقوشًا للزوجين ظهرت على جدران مقبرة الوزير، وبدت عليهما علامات الفرحة.

وأضاف أن الخيانة عند المصري القديم تعتبر خطأ لا يغتفر، ويتساوى فيها المرأة والرجل، فأيًا كان من خان، يقتل أو يرمى لأفراس النهر.

يأتي حفل الزفاف بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الحب، حيث تحتفل القرية بتلك المناسبة سنويًا، وقررت أن يكون احتفال هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة، من خلال تنظيم أول حفل زفاف على الطريقة الفرعونية في مصر.

يذكر أن المرأة في مصر القديمة كان لها شأن عظيم، وكان الزواج من أكثر الأشياء التي حرص المصري القديم عليها، انطلاقًا من التعاليم الدينية التي حثت على الزواج.