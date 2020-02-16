السفير الأمريكي يزور قلعلة قايتباي بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:
استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الأحد، السفير الأمريكي جوناثان كوهين، والوفد المرافق له، حيث استقبلهم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.
وبحسب بيان إعلامي اليوم، بدأت الجولة باستعراض تاريخ القلعة وزيارة أسوارها الخارجية والداخلية، والصهاريج والبرج الرئيسي ومنطقة السراديب ومسجد القلعة.
وأشاد السفير الأمريكي، بالجهود المبذولة لإظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق، كأحد أشهر المواقع الأثرية الحربية في مصر، كما حرص السفير على تسجيل إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية في بانوراما القلعة.
وتقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت على أطلال منارة الإسكندرية القديمة، إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وبدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، بناء القلعة في سنة 882 هـ وانتهى سنة 884.
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