قبل الافتتاح.. مصطفى وزيري يتفقد أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، أعمال ترميم مسلة ميدان التحرير، التي تتم بأيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدًا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان، الذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

وأوضح وزيري أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع أجزاء المسلة، ورفع الجزء الأخير لها، ذو القمة الهرمية الشكل آواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف وزيري، أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، إلى الميدان كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا، أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار، رمم وركب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسلة إلى المتحف المصري الكبير.