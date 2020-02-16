إخلاء سبيل مشجعين للزمالك من تهمة إثارة الشغب أمام مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت النيابة العامة بالنزهة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل اثنين من مشجعي الزمالك بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما؛ على خلفية اتهامهما فى أحداث شغب أمام مطار القاهرة خلال استقبال لاعبي الفريق بعد عوتهم من قطر بكأس السوبر الإفريقي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، وإتلاف وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب، وحيازة سلاح أبيض. وأنكر المتهمان علاقتهما بالواقعة أو انتمائهما لرابطة أولتراس وايت نايتس، مؤكدين أنهما مجرد جمهور ومحبي للزمالك فقط، وليس لهم توجهات سياسية.