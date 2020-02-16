ربة منزل تتهم زوجها بقتل طفلتها بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، جهودها للقبض على عامل متهم بقتل طفلة زوجته بمنطقة عين شمس. كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من ربة منزل، تتهم زوجها بالتعدي على طفلتها 4 سنوات حتى الموت، ولاز بالفرار. حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمَّ إيداع جثة الطفلة بثلاجة مستشفى عين شمس؛ لتشريحها وجار ضبط المتهم.

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