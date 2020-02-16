مصر | "مدمن وعاطل".. ننشر استجواب والدة الطفلة المغتصبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدمن وعاطل".. ننشر استجواب والدة الطفلة المغتصبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت، قبل قليل، "سامية. ا"، ٢٦ عامًا، والدة الطفلة "أسماء أشرف"، 4 أعوام، المغتصبة حتى الموت على يد زوج والدتها، في محضر المباحث أن زوجها الجاني يدعى "عماد. م" ، عاطل ومدمن على تعاطى المخدرات.

وبخصوص الواقعة أكدت "أنها كانت في الخارج تشتري بعض المتطلبات، وعند عودتها وجدت نزيفًا حادًا من عضوها التناسلي، فحملتها على الفور وذهبت بها للمستشفيى، ولكنها توفت بمجرد وصولها المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة لتلاقي قسم شرطة المرج، بلاغًا من المستشفيات يفيد بتلقيهم طفلة 4 سنوات، مصابة بنزيف حاد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتعامل مع البلاغ وبالانتقال على الفور مكان البلاغ المقدم تبين من خلال الكشف الطبي عليها، وجود تهتك ونزيف حاد بعضوها التناسلي، وبسؤال والدت الطفلة عن الحادث، أفادت بأن زوجها اعتدى على طفلتها جنسيًا مستغلًا خروجها لشراء بعض المتطلبات ثم هرب.

وجار ضبط المتهم وتمَّ إيداع جثة الطفلة بثلاجة المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.