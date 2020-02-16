مصر | 22 فبراير.. انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 فبراير.. انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، مؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية الذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية، إنه سوف يشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الإفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاه الدستورية.