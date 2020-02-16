مصر | السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات بمصر القديمة

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قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات، لشاب عُثر بحوزته على كمية من الهيروين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة، حول اتجار "أ.أ.د" 25عام، نقاش، في المواد المخدرة.