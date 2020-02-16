مصر | السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات، لشاب عُثر بحوزته على كمية من الهيروين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة، حول اتجار "أ.أ.د" 25عام، نقاش، في المواد المخدرة.
وبإعداد كمين أمني، تم بضبطه، وبتفيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الهيروين، ومبلغ مالي، فتم القبض عليه.
وأقر المتهم بالاتجار في المخدرات، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التي حكمت بدورها عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأقر المتهم بالاتجار في المخدرات، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التي حكمت بدورها عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.