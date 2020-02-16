مصر | 400 جنيه كفالة لإخلاء سبيل سيدة تمارس الدعارة بـ 200 دولار في الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 400 جنيه كفالة لإخلاء سبيل سيدة تمارس الدعارة بـ 200 دولار في الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بكفالة 400 جنيه،

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل سيدة في عقدها الثاني،عقب اتهامها باستقطاب الرجال عبر موقع إباحي، لممارسة الدعارة بمقابل 200 دولار.

كانت نيابة الدقي أمرت بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن عن طريق المواقع الإباحية، لممارسة الدعارة والجنس.

وباشرت النيابة التحقيق مع " إبتسام.د" لإنشاءها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس معهم.

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وكشفت التحقيقات، أن السيدة تقطن بمنطقة الدقي، وتستقطب زبائنها - خاصة مواطني الخليج - لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل ٢٠٠ دولار في الساعة، ما يعادل ٢٠٠٠ جنيه مصري.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها لممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.