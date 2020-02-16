مصر | السجن 5 سنوات لمتهم باغتصاب طفل في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لمتهم باغتصاب طفل في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في مصر القديمة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من "ز.م.ع" 30 عامًا، مُدرسة، تفيد بقيام "أشرف.ح.ع" 47 عامًا باغتصاب طفلها.
وبالاستماع إلى الطفل، قال: إنه كان يسير متجهًا الى السوبر ماركت، فاستوقفه المتهم وأخذه عنوة إلى وراء سور مرتفع، بعيدًا عن المارة، ثم هتك عرضه.
تم القبض على المتهم، ثم أثبت تقرير الطب الشرعي صحة الواقعة بالاعتداء الجنسي التام علي الطفل.
تم القبض على المتهم، ثم أثبت تقرير الطب الشرعي صحة الواقعة بالاعتداء الجنسي التام علي الطفل.
وبعرض المتهم علي النيابة العامة، أقر بارتكابة الواقعة، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.