مصر | السجن 5 سنوات لمتهم باغتصاب طفل في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لمتهم باغتصاب طفل في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في مصر القديمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من "ز.م.ع" 30 عامًا، مُدرسة، تفيد بقيام "أشرف.ح.ع" 47 عامًا باغتصاب طفلها.