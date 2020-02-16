مصر | إعدام 4 متهمين بالقتل والسرقة في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام 4 متهمين بالقتل والسرقة في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس عبد الفتاح، وعضوية عادل علاء سليم، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر خالد عبدالمنعم. تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من شاب، بالعثور على جثة والده في أحد المناطق النائية، مصابًا بطلق ناري في الصدر، وسرقة السيارة التي كان يعمل عليها.

قضت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لأربعة أشخاص في مصر القديمة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ق.ج"29 عاما، سائق، و"م.س.أ" 22 عاما، عاطل، و"أ.ق.ج" هارب، "و.س.م" هارب.