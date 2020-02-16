مصر | إعدام 4 متهمين بالقتل والسرقة في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام 4 متهمين بالقتل والسرقة في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لأربعة أشخاص في مصر القديمة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس عبد الفتاح، وعضوية عادل علاء سليم، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر خالد عبدالمنعم.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من شاب، بالعثور على جثة والده في أحد المناطق النائية، مصابًا بطلق ناري في الصدر، وسرقة السيارة التي كان يعمل عليها.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ق.ج"29 عاما، سائق، و"م.س.أ" 22 عاما، عاطل، و"أ.ق.ج" هارب، "و.س.م" هارب.
وبملاحقتهم تم القبض عليهم، واتضح أنهم استدرجوا "ح.أ.أ" الي منطقة نائية بهدف توصليهم، ثم قاموا بترهيبه بأن يرحل ويترك لهم السيارة، وما إن قاومهم حتى أطلق أحدهم النار عليه من سلاح ناري "خرطوش"، وأخذو السيارة وفروا هاربين.
وبعرضهم علي النيابة العامة، أقروا بأرتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها السابق.