مصر | القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة القضاء الإدارى، دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين المستندة علي عدم إنشاء جداول للعاملين بالخارج وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن المُشرع في قانون المحاماة حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو عضوًا بمجلس النقابة فاشترط للترشح لمنصب النقيب بأن يكون المرشح من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض ويكون قد مضى على إشتغاله الفعلي بمهنة المحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة فضلًا عن إلى الشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية مجلس النقابة والمتمثلة في أن يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قبل قفل باب الترشح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح ثمة أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الانذار.

وإذ لم يلق قرار فتح باب الترشح قبولًا لدى المدعين أقاموا دعواهم الماثلة نعيًا عليه بمخالفته للقانون لصدوره دون أن يتم إنشاء جداول للمحامين العاملين بالخارج من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول وكذلك لعدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الخارج، وحيث إنه ولما كان الأمر كذلك، وكانت مدة مجلس النقابة الحالي تم مدها لمدة ستة أشهر فقط تنتهي بإنتهاء هذه المدة أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 سالف البيان.

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