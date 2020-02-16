مصر | النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة" 5 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة" 5 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة" والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.. وذلك بجلسة 5 أبريل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهما هما: جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن، حسن على احمد على.

وجهت النيابة للمتهمين في هذة القضية أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وهى " جماعة الاخوان المسلمين" والتى تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدى على قوات الشرطة والمنشات العامة واشاعة حالة من الفوضى فى البلاد.

وكان الارهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق اهدافها مع علمهم باغراضها ووسائل تحقيقها، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها فى تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية، وروجوا لاغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم فى تظاهرات مؤيدة لاغراض تلك الجماعة.

