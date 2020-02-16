مصر | استدعاء شهود العيان في واقعة قتل سائق على يد زميله بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء شهود العيان في واقعة قتل سائق على يد زميله بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سائق على يد زميله في منطقة سطبل عنتر بمصر القديمة.

كما طالبت النيابة باستدعاء الشهود العيان في الواقعة للاستماع إلى أقوالهم.

تبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا بوجود متوفى بمنطقة أسطبل عنتر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، بعد طعنه بسلاح أبيض.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.