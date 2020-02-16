مصر | فشل في اغتصاب والدته.. تأجيل محاكمة متهم في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل في اغتصاب والدته.. تأجيل محاكمة متهم في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في اغتصاب والدته بمصر القديمة، لجلسة الغد.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "شعبان.ع"، عاطل، تهمة الشروع في مواقعة والدته المجني عليها "ح. م"، بغير رضاها، بأن تجرد من ملابسه، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول معاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهو وصوله لشهوته قبل الوقوع بها.

وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه على إثر إبلاغه بالواقعة من المجني عليه، انتقل لمكان الواقعة والمكان الذي واقع به المتهم المجني عليها، وتحفظ على الملائة أعلى السرير بمسكنها.