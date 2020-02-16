أخبار مصر | 'كُتاب ونقاد الفن' تعلن رفضها استمرار ظاهرة 'المهرجانات'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'كُتاب ونقاد الفن' تعلن رفضها استمرار ظاهرة 'المهرجانات' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة "كُتاب ونقاد الفن" بنقابة الصحفيين، برئاسة ناصر جابر، عن استيائها ورفضها مما يحدث من محاولات اغتيال الغناء والطرب المصري على أيدي "مُدعي الغناء"، المعروفين بـ"مؤدي المهرجانات"، الذين أفسدوا الذوق العام -بحد قوهم- لدى الشباب ونشروا البلطجة وروجوا للكلمات البذيئة ويستقطبون شريحة كبيرة من الشباب ويشجعهونهم على شرب الخمور والمخدرات والتحرش والعديد من الجرائم غير الأخلاقية، ما أدى إلى طمس هوية الطرب الأصيل ومحو ذوق الغناء وتأثيره الإيجابي في المجتمع.

وطالبت الرابطة، الفنان هاني شاكر نقيب "المهن الموسيقية" ومجلس نقابة المهن الموسيقية، بالتصدي والوقوف أمام من وصفوهم بـ"المفسدين" الذين أهانوا الفن، ويعدون خطرًا علي مستقبل الغناء والأجيال التى تستمع لهم؛ حيث إن كلماتهم البذيئة تنتشر بين شرائح الشباب المختلفة وتسري مسرى النار في الهشيم؛ فتدمر جيل كامل من الأطفال والمراهقين.

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وأعلنت الرابطة عن دعمها الكامل لقرارات الفنان الكبير هانى شاكر، في منعهم من الغناء وتقنين إجراءات منحهم عضوية النقابة وتصاريح الغناء، وتطالبه بإعادة النظر من جديد فى من تم منحهم العضوية وهم لا يمتون للطرب والغناء بصلة.

ودعت الرابطة الزملاء من صحفيي الفن فى كافة الصحف و المواقع الإلكترونية بعدم نشر أي أخبار عن هؤلاء "مؤدي المهرجانات"، وعدم المساهمة في الترويج والدعاية لهم لأنهم لا يستحقون كل هذا الإهتمام، وفى حال نشر أخبار للضرورة توضع صورهم بالنيجاتيف في الأخبار.

وطالبت الرابطة وسائل الإعلام المختلفة، بدعم المواهب الشابة من الموهوبين الحقيقيين في الغناء، مؤكدة أن هناك مواهب كثيرة وأصوات جميلة لا يجدون فرصة الظهور، بعد انتشار ضوضاء أصحاب المهرجانات.