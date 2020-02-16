أخبار مصر | نشطاء يهاجمون ليلى سويف: تصطاد في الماء العكر على حساب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يهاجمون ليلى سويف: تصطاد في الماء العكر على حساب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ليلى سويف والدة السجين علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تحريض على التظاهر، واتهموها بـ"الكاذبة"، ووجهوا لها رسالة قالوا فيها: "كانت وما زالت تصطاد في الماء العكر على حساب بلدها وليست وحدها بل نجلها الإرهابي علاء والمدعية منى.. فمن شابه أمه فما ظلم.. وأي ظلم أن تكون الأم على تلك الشاكلة".

وتساءل المهاجمون: "لا نعلم على وجه الدقة من هم خونة الداخل أم عملاء الخارج يوحى لهم بأكاذبيهم.. المدهش هو الإصرار على التضليل مرارا وتكرارا وتسويق نفس الادعاءات التى تجدها على صفحات الاخوان على الانترنت فلا تعلم من سبق من إلى الكذب؟ ثم ينتهى الاندهاش والتساؤل إلى نتيجة مؤكدة أنتم والإخوان الارهابيين الكاذبيين طينة واحدة".

وتابعوا: "ياست هانم أنتى وولادك.. أنتم المسئولون عن مخططات تخريب البلد وتسميم عقول الشباب ويجب أن تحاكموا بتهمة تخريب عقول الأجيال ومستقبل بلدنا.. الجميع يتساءلون لماذا مازلتم خارج السجون رغم أن عدد من سممتم افكارهم موجودين في السجن وأولهم الارهابي علاء".

واختتموا: "ألا يكفي ما أكلتموه من أموال حرام تتلقوها لاشاعة الخراب.. كفاية أكل حرام!!".