أخبار مصر | من أعلى نقطة.. "وزيري" يتفقد مسلة التحرير تمهيدًا للافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أعلى نقطة.. "وزيري" يتفقد مسلة التحرير تمهيدًا للافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عصر اليوم الأحد، أعمال الترميم الدقيق لمسلة ميدان التحرير بأيدي فريق من مرممي المجلس الأعلى تمهيدًا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير الميدان، والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

وأوضح وزيري أنه تم الانتهاء من أعمال تجميع وتركيب جميع أجزاء المسلة، وتركيب ورفع الجزء الأخير لها ذو القمة الهرمية الشكل أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا ويصل وزنها حوالي 90 طنًا، وهي منحوته من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار قام بترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسلة إلى المتحف المصري الكبير.