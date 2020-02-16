أخبار مصر | تعرف على إجراءات فك عزل المصريين العائدين من الصين غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على إجراءات فك عزل المصريين العائدين من الصين غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدكتور عادل عبد العظيم، أستاذ وبائيات وأمراض متوطنة وطب وقائي، الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، قبل أسبوعين، والذين تم عزلهم في الحجر الصحي بمدينة مرسى مطروح، منذ وصولهم لمدة 14 يوما، والمقرر فك العزل عنهم صباح غدًا الأثنين.

وقال في تصريح خاص إلى "الخليج 365": المواطنون العائدون من أي دولة يتم قياس درجة حرارتهم واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيالهم من قبل الحجر الصحي، ولكن بالنسبة للمصريين المعزولين بمستشفى النجيلة بمرسى مطروح عندما تنتهي فترة الحجر الصحي المقررة لهم غدًا الأثنين، بعد تأكد الفريق الطبي المتابع لحالتهم من خلوهم من فيروس الكورونا، وأي أمراض أخرى.

وأضاف عبد العظيم، أن المصريين المحتجزين بمستشفى النجيلة بمرسى مطروح، يمكنهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ابتداء من الغد، منوهًا انه على المحيطين بهم عدم الخوف والزعر من التعامل المباشر معهم وذلك لثبوت خلوهم من أي أمراض.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض على المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، وذلك بعد مكوثهم أسبوعين في المعسكر الصحي بمدينة مطروح "فترة احتضان الفيروس"، والتأكّد من سلامتهم جميعًا.

