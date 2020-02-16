أخبار مصر | الزملوط والعامري يفتتحان النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزملوط والعامري يفتتحان النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين وقيادات الطب البيطري بالمحافظة، مقر نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد العامري أن المقر الجديد لخدمة الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة، وتسهيل الخدمات والإجراءات لهم، مشيرًا إلى افتتاح نادي للأطباء البيطريين قريبًا بالمحافظة، والذي تم تخصيص أرض له من قبل محافظ الوادى الجديد.

وصرح الزملوط أنه تم الإتفاق على التنسيق لتخصيص قطعة لإنشاء نادي تابع للنقابة، وذلك للتوسع في الخدمات المقدمة للأعضاء، معرباََ عن تقديره للدور الذي يقوم به الطبيب البيطرى ومديرية الطب البيطري بالمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميته.

