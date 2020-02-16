أخبار مصر | السفير الأمريكي يزور قلعة السلطان قايتباي بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الأمريكي يزور قلعة السلطان قايتباي بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت، اليوم الأحد، قلعة قايتباي بالإسكندرية السفير الأمريكي جوناثان كوهين، والوفد المرافق له حيث صاحبهم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.

بدأت الجولة باستعراض تاريخ القلعة وزيارة أسوارها الخارجية والداخلية، والصهاريج والبرج الرئيسي ومنطقة السراديب ومسجد القلعة.

وقال متولي في نهاية الجولة أشاد السفير بالجهود المبذولة لإظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق كأحد أشهر المواقع الأثرية الحربية في مصر، كما حرص السفير على تسجيل إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية في بانوراما القلعة.

وتقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت على أطلال منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884.

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تأخذ القلعة شكل المربع تبلغ مساحته 150 م*130 م يحيط به البحر من ثلاث جهات، وبها أسوار والبرج الرئيسي في الناحية الشمالية الغربية، وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي، فالسور الداخلي يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح.

أما السور الخارجي للقلعة فيضم في الجهات الأربع له أبراجًا دفاعية ترتفع إلى مستوى السور باستثناء الجدار الشرقي الذي يشتمل على فتحات دفاعية للجنود.

ويتخذ البرج الرئيسي في الفناء الداخلي شكل قلعة كبيرة مربعة الشكل طول ضلعها 30 مترا وارتفاعها 17 مترا وتتكون القلعة من ثلاث طوابق مربعة الشكل.

وتوجد في أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة، وهذه الأبراج أعلى من البرج الرئيسي تضم فتحات لرمي السهام على مستويين، ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذي يتكون من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة.