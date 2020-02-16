أخبار مصر | بعد بروتوكول تطوير 5 أحياء.. رئيس"الوطنية للمقاولات" لقيادات الجيزة: "هنبهركم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد بروتوكول تطوير 5 أحياء.. رئيس"الوطنية للمقاولات" لقيادات الجيزة: "هنبهركم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، الدروع، حيث أهدي "راشد" درع المحافظة لـ"رئيس الشركة الوطنية" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى "سالم" درع الشركة للمحافظ، لدوره في الحفاظ على عملية التنمية وتطوير الأحياء، ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، لتطوير 5 أحياء بمحافظة الجيزة ورفع كفاءتها.

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وأشاد اللواء كرم سالم بالجهود المبذولة من جانب المحافظ، بالمتابعة الفعالة مع المواطنين والحرص على تلبية طلباتهم، وإزالة أي معوقات تواجههم.

وحرص "سالم" على توجيه الشكر لقيادات المحافظة، أثناء حضورهم فعاليات التوقيع، حيث طمئن محافظ الجيزة على الأعمال التي ستتم خلال الفترة القادمة في الأحياء، قائلًا "هنبهركم الفترة المقبلة".

ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق الغير مخططة، بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة.

ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالانترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه.