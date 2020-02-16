أخبار مصر | محافظة الجيزة توقع بروتوكولا لتطوير شوارع 5 أحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة توقع بروتوكولا لتطوير شوارع 5 أحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، لتطوير بعض الأحياء بالمحافظة ويهدف البروتوكول إلى تطوير العديد من المناطق الغير مخططة، أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق وشمال الجيزة.

ويشمل التطوير تبليط الشوارع بالانترلوك ورصفها، ورفع كفاءة الإنارة بالعديد من المناطق، وكذلك رفع مستوى الخدمات بها بما ينعكس على راحة المواطن، وذلك بتكلفة 445 مليون جنيه.

وطبقا للبروتوكول الذي وقعته محافظة الجيزة مع الشركة الوطنية للمقاولات، فإن أعمال التطوير سيتم تنفيذها في 5 أحياء على أن تستمر تلك الأعمال لمدة 3سنوات.