أخبار مصر | الزميلة نهى وجيه تترشح لجائزة نقابة الصحفيين لـ "الحملات الصحفية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزميلة نهى وجيه تترشح لجائزة نقابة الصحفيين لـ "الحملات الصحفية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الصحافة المصرية والتي وصل عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا.

وترشح من جريدة الخليج 365 الزميلة "نهى وجيه" من قسم التحقيقات، لجائزة النقابة للحملات الصحفية عن حملتها "اللعب في الدماغ"، وهي سلسلة حلقات أطلقتها في عام ٢٠١٨ لعدد من الشخصيات والمؤسسات التي تبث سمومها العقائدية في عقول المواطنين بما يضر بثوابت المجتمع المصري والأمن القومي.

وتهنئ جريدة الخليج 365 الزميلة نهى وجيه لترشحها للجائزة متمنية لها مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز الصحفي بعد أن شهدت المسابقة تنافس أكثر من 569 زميلة وزميل للفوز بجوائزها، ومن المقرر أن تجتمع لجان التحكيم وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.