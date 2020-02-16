شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال الجولة الميدانية بقرية «الفرستق» بمركز بسيون بمحافظة الغربية، الأحد، الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، على جهدهم خلال فعاليات حملة «طرق الأبواب» التي نظمها المجلس لتوعية أهالي المحافظة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الآمنة.

جاء ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

كما حرصت وزيرة الهجرة على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالغربية تقديرًا لجهودهم، موجهة التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على جهودها التي تبذلها وما يقدمه المجلس للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية.

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ومن جانبها، صرحت الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، بأن الحملة استهدفت خلال اليوم الثالث والأخير السيدات والرجال في العديد من المراكز والقرى بالمحافظة من بينها مركز «شباب الهياتم»، ومركز «شباب قرية أبيار» وغيرهم من مراكز وقرى المحافظة، بواقع 181300 زيارة، وإجمالي مستهدف 383000، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهن 332 رائدة، إضافة إلى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز الشباب وعددهم 120، بتوعية أهالي القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، فضلًا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية، ليصل إجمالي المستهدفين من الحملة على مدار ثلاثة أيام 880 ألف سيدة وفتاة ورجل.

كما أقام المجلس ندوتان، الأولى بمركز «شباب الهياتم» بالمحلة الكبرى، والثانية بمركز «شباب قرية أبيار» كفر الزيات، استهدفت توعية أهالى المراكز بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبرسائل الحملة.

جاء ذلك في إطار الزيارة الاستكشافية لوزيرة الهجرة لقرى محافظة الغربية، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بالمحافظة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «Tvet Egypt»، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.