شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد سوق «محيي الدين» ومنطقة «حوض الدلالة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة موسعة بمنطقة وموقف محي الدين بمدينة بني سويف، وذلك لمتابعة الوضع الحالي بالمنطقة في أعقاب الحملات المتكررة التي بدأت المحافظة في تنفيذها مؤخرًا ضمن خطة، ووجه المحافظ بإعدادها لمواجهة الإشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، بهدف تحقيق الانضباط بالشارع السويفي وتحقيق السيولة المرروية، ومنع كافة صور العشوائيات التي تتسبب فيها الاشغالات غير القانونية، وأيضًا الإشغالات غير القانونية التي تتسبب في تلوث البيئة أو الضوضاء وغيرها من السلبيات.

رافق المحافظ خلال جولته كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور، وعلى يوسف نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، والعقيد مدحت قرني وكيل إدارة المرور، وعبدالحي سيد نائب رئيس المدينة، ومسؤولي المواقف والمرافق والإشغالات.

تفقد المحافظ منطقة سوق محي الدين وتابع مدى التزام البائعين بالأماكن المخصصة لهم، والتأكد من عدم وجود إشغالات يمكن أن تعيق الحركة بالمنطقة التي تشهد اقبالا متزايدا، خاصة في ظل وجود الموقف الرئيسي للسيارات، فضلا عن كونها نقطة التقاء عدد من خطوط سير السيارات القادمة من المحافظات المجاورة وقرى المراكز والمدن.

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ووجه محافظ بني سويف، باستمرار تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بالأماكن والمواقع التي يحدث بها اختناقات مرورية، خاصة بمحيط الأسواق، مشددا على إلزام التجار والباعة، المتواجدين خلف الموقف من ناحية المدخل الجنوبي، بالأماكن المخصصة لهم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية، مطالبا بتوعية المواطنين بأهمية ذلك قبل اتخاذ أي إجراء قانوني معهم، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات البيئية، والوقوف على المخالفات في هذا المجال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة موقف السيارات بمنطقة محي الدين، وإجراءات ضبط الخدمة بها، ومواجهة كافة صور العشوائية التي تؤثر بالسلب على الخدمة وايراداتها والحركة المرورية بمحيط المواقف،والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام السائقين بالأجرة المقررة.

وتابع المحافظ عمل النظام الإليكتروني للتحكم في فتح وغلق بوابات الموقف وعددها 4 بوابات (2 للدخول و2 للخروج)، حيث عاين على الطبيعة تجربة لدخول وخروج السيارات عبر بوابات الموقف «بعد البدء في تركيب شريحة»باركود«على سيارات الأجرة، والتي من خلالها يسهل التحكم في ضبط حركة دخول وخروج السيارات ،ومعرفة عدد السيارات، وغيرها من المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد وجه بإعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الصورة الحضارية في المناطق والأماكن التي من المعتاد أن تشهد تكدسات واختناقات مرورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من المرور والمرافق والوحدة المحلية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي بدأت لتبدأ بالشوارع والميادين الرئيسية كمرحلة أولى ومن المخطط تعميمها لتشمل الشوارع الجانبية، وصولا إلى تكثيف الحملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فى جولة تفقدية بأسواق وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة في بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فى جولة تفقدية بأسواق وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة في بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فى جولة تفقدية بأسواق وموقف محي الدين ومنطقة حوض الدلالة في بني سويف