شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” العديد من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها : قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".





السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتى أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة .







ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 11 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".



غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة .





معاقبة 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم معاقبة 12 أستاذا جامعيا أجبروا الطلاب على شراء كتبهم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، حكما، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.





المتحدة للخدمات الإعلامية توضح حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان المتحدة للخدمات الإعلامية توضح حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتتمثل فى التفاصيل الخاصة بدخول اللاعبين والنقل الأرضى والفضائى للمباراة هى مسئولية الشركة بشكل مباشر.



الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز

أكد مصدر مسئول بالنادى الاهلي على موافقة من الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجارى بإستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مُشجع، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولو النادى والجهات الأمنية ووزير الرياضة وأتحاد الكرة.









قتيل و 4 مصابين فى إطلاق نار بملهى ليلى بولاية كونيتيكت

قتل شخص على الأقل فى حادث إطلاق نار فى ملهى ليلى بولاية كونيتيكت الأميركية وفق ما أفادت به الشرطة فى وقت مبكر الأحد.

وقال الليفتنانت بول سيسرو من شرطة هارتفورد لوكالة أسوشيتد برس إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح فى الحادث.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع فى ملهى ماجستيك لاونج. ولم ترد تفاصيل حول هوية مطلق النار ودوافعه.









Advertisements

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين عادل على سليم و وولاء محمد وجدى طاهر، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا مواطن بمصر القديمة.

"منظومة الشكاوى الحكومية" تعلن التعامل مع الشكوى رقم مليون منذ تولى مدبولى "منظومة الشكاوى الحكومية" تعلن التعامل مع الشكوى رقم مليون منذ تولى مدبولى أعلنت الحكومة المصرية عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية، مع الشكوى رقم مليون، منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى، رئاسة مجلس الوزراء، فى يونيو 2018. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى منذ يومين أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بحضور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة.





عمرو سعد يتعرض لموقف محرج أثناء شرائه ملابسيبدو أن الفنان عمرو سعد، ربما تعرض لموقف محرج خلال اقتنائه بعض الملابس الجديدة، وهو ما كشفه بنفسه، عندما ذكر أنه نسى محفظة نقوده فى المنزل، وبالتالى لم يستطع شراء أى شيء، سائرا بمقولة "حفل على نفسك قبل ما حد يحفل عليك". عمرو سعد يتعرض لموقف محرج أثناء شرائه ملابسيبدو أن الفنان عمرو سعد، ربما تعرض لموقف محرج خلال اقتنائه بعض الملابس الجديدة، وهو ما كشفه بنفسه، عندما ذكر أنه نسى محفظة نقوده فى المنزل، وبالتالى لم يستطع شراء أى شيء، سائرا بمقولة "حفل على نفسك قبل ما حد يحفل عليك".

الإعدام شنقا لـ 4 متهمين قتلوا مواطن وسرقوا سيارته









الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه

حقق سعر الدولار الامريكى تراجعا جديدا أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملات البنك المركزى اليوم 16-2-2020، بانخفاض قدره 4 قروش مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.









رسميًا.. الأهلى يواجه الزمالك فى قمة الدورى

وافقت الجهات الأمنية على اقامة مباراة قمة الأهلى والزمالك فى ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجارى، وتلقت ادارة الأهلى والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة على ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري.



استجواب عمر البشير حول ارتباط أموال الحركة الإسلامية بعناصر إرهاب دولية استجواب عمر البشير حول ارتباط أموال الحركة الإسلامية بعناصر إرهاب دولية

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، اليوم الأحد، الرئيس المخلوع عمر البشير حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، وبدأت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تحقيقا جديدا مع البشير فى بلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.









يجوز للمرأة الصلاة بـ"تى شيرت وبنطلون"

"لو أنا خارجة ولابسة تى شيرت وبنطلون ينفع أصلى بهم أم لا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.









تطوير 117 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكترونىاستقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير السفير الهندى بالقاهرة راهول كواليشيرايت لبحث سبل دعم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.



