شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع تلميذين وإصابة 3 آخرين وسائق فى تصادم توك توك وسيارة نقل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك على الطريق يستقله تلاميذ مدرسة ابتدائية مما نتج عنه مصرع تلميذ وتلميذة وإصابة 3 تلاميذ أخرين وسائق مركبة التوك توك، تم نقل المتوفين لمستشفى طهطا العام وتحويل المصابين للمستشفى الجامعى والمستشفى العام.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى بين سيارة نقل ومركبة توك توك ووجود متوفين ومصابين وتم نقلهم للمستشفى العام وتم ضبط السيارة مرتكبة الحادث وإيداعها بنقطة شرطة شطورة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب محمد ثابت عيسى رئيس نقطة شرطة شطورة بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة بين سيارة نقل وتوك توك نتج عن الحادث إصابة 5 تلاميذ وسائق التوك توك وهم : محمد منتصر محمد 8 سنوات ودعاء رمضان سعد الدين 10 سنوات ومحمد حسين بخيت حسن 8 سنوات وأحمد على أحمد موسى وشهد على أحمد موسى وأحمد أبوالعلا أحمد سائق التوك توك وتوفى الأول والثانية أثناء محاولة إسعافهم.

تم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى سوهاج الجامعى وطهطا العام وسوهاج العام وتم التحفظ على السيارة محل الواقعة وجار انتداب المهندس الفنى من إدارة المرور لبيان سبب الحادث وجار رفع اثار الحادث على الطريق بعد توقفه وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.