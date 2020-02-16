شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف مارس لمواليد عام 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى منتصف مارس المقبل، مستهدفة مواليد 2016، وتابعت وزيرة الصحة خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحى الأسمرات أن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين والغير مصريين وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم.

وقامت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر" والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.

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من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم فى الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه يشارك فى الحملة حوالى 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.