شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز للمرأة الصلاة بـ"تى شيرت وبنطلون".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو أنا خارجة ولابسة تى شيرت وبنطلون ينفع أصلى بهم أم لا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع :"يجوز لأن الثياب الذى اشترطه الشرع لصلاة المرأة ينبغى أن يكون غير كاشف وغير شفاف، ولكن فى الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا".

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وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت فى فتوى سابقة أن عورة المرأة فى الصلاة كل جسمها عدا الوجه والكفين والقدمين"، مضيفا: "وطالما أن المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة سواء بالإسدال أو البيجامة أو العباءة، ولكن أيضا شريطة أن تكون هذه الملابس ليست واصفة لجسدها ولا شفافة".

وفى سياق متصل كانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه : "ما حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة؟"، حيث قالت : "لا حرج فى كشف المرأة قدميها فى الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبى حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ يقول العلامة السرخسى فى "المبسوط" (10/ 153): [وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة، أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا، وهكذا ذكر الطحطاوي؛ لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها فى المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها فى الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف فى كل وقت] اهـ.

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى، للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها مثل الشيخ محمود شلبى والشيخ مجدى عاشور والشيخ عويضة عثمان، والشيخ محمد عبد السميع".