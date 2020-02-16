شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة 9 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى غرب الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مواطنان مصرعهما وأصيب 9 آخرون بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وانقلابها بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوى الغربى، تم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصى، والمصابين للمستشفى لحين تلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانفجار إطار سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الرزيقات بالطريق الصحراوي الغربى، ما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن مصرع مواطنين وإصابة 9 آخرين من ركاب السيارة، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى أرمنت التخصصى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، والفحص تبين مصرع كلا من "شنودة.ع.س" 52 سنة، و"شحات.ع.ع" 58 سنة، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين هم كل من "جون.ح.ع" 33 سنة، و"كرم.س.ف" 30 سنة، و"رضا.ن.ع" 12 سنة، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، و"متى.ح.ف" 28 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"جرجس.ع.ك" 15 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 12 سم، و"مرزوق.ص.س" 31 سنة، اشتباه بكسر في الضلوع والذراع الأيسر، و"مكرم.ص.م" 38 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، و"بهاء.ي.ف" 27 سنة، اشتباه بكسر بالضلوع و"طلعت.ش.ج" 44 سنة، باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور بقيادة اللواء طارق ألهم لموقع الحادث بالطريق الصحراوى الغربى وتم رفع مخلفات الحادث، وبإخطار اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بالواقعة، أمر بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في إنقلاب ميكروباص (4)



تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في إنقلاب ميكروباص (1)



تفاصيل حادث مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في إنقلاب ميكروباص (2)