شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة مع نظيره الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره الدنماركى "ييبى كوفود"، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معرباً عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون القائم في العديد من المجالات، وخاصة في مجال الطاقة والطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، هذا وأثنى الوزير الدنماركي على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فيما استعرض الوزير شكري برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين تباحثا حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير شكري محددات الموقف المصري إزاء سبل التعامل مع الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا.