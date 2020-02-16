شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 2 فى حادث طعن بكنيسة وسط موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة فى وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين، وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".

وأضافت فولك أن المتهم اقتحم كنيسة سانت نيكولاس فى وسط مدينة موسكو صباح اليوم وطعن اثنين بسكين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتجرى الشرطة الروسية حاليا التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكان مصدر أمنى، أفاد بأن مجهولا فتح النار من بندقية صيد على المارة فى مدينة كالينينجراد شمال غربي روسيا، وذكر المصدر، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، وقال: "تشير المعلومات الأولية، إلى أن الجانى فتح النار على المارة من بندقية صيد، وتمكن من قتل شخصين".

ولفت المصدر إلى أن الجانى حاول الانتحار، لكنه نجا وتم نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال دوافع جريمته مجهولة.

يذكر أن مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، بث مقطع فيديو يوضح اعتقال عنصر في خلية سرية، قامت بتحويل مبلغ 400 ألف دولار، لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي وفق موقع " روسيا اليوم.

Advertisements

وكشف الأمن الفيدرالي عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم، موضحا في بيان صادر عن المكتب اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال عمليات بحث وتحر أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية.

وذكر البيان، أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986 يقيم في مقاطعة موسكو.

وأضاف البيان، أنه أثناء إجراء تفتيش في منزل المحتجز، صودرت لديه وسائل اتصال ودفع، إضافة إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه في نشاطات مخالفة للقانون.